MVP финала женской НБА 2019 года Эмма Мессеман присоединится к «Нью-Йорку»
Эмма Мессеман вернется в женскую НБА.
Бельгийский форвард (32 года, 193 см) отыграла 8 сезонов в лиге, став чемпионом и MVP финала в 2019 году с «Вашингтоном». В последний раз она выступала в США в 2022 году.
Мессеман является 2-кратной чемпионкой и MVP Евробаскета (2023, 2025), 6-кратной чемпионкой Евролиги и 3-кратным MVP турнира.
Дважды попадала в символическую пятерку олимпийского турнира (2020, 2024).
«Нью-Йорк» является действующим победителем женской НБА. Кроме «Либерти» Мессеман рассматривала варианты с «Миннесотой» (финалист) и «Финиксом».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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