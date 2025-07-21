Дмитрий Сонько продолжит играть за «Енисей»

«Енисей» сохранит Дмитрия Сонько.

24-летний форвард совершил прорыв в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ. Форвард отыграл 42 матча и увеличил время на площадке до 19 минут в среднем, набирая 7,2 очка и 1,7 подбора.

Сонько реализовал 35,3% трехочковых и установил рекорд карьеры по результативности – 21 очко против «Зенита» в конце марта.

По информации телеграм-канала «Перехват», к баскетболисту проявил интерес другой клуб высшего дивизиона, но «Енисею» удалось сохранить своего воспитанника в составе на 6-й сезон в Лиге ВТБ.