Дрю Николас станет главой департамента игрового персонала «Бостона»

«Селтикс» наймут Дрю Николаса.

44-летний двукратный чемпион Евролиги в составе «Панатинаикоса», ненадолго присоединявшийся к ЦСКА на закате карьеры, станет исполнительным директором по игровому персоналу «Бостона ».

Прошлый сезон Николас отработал в «Бруклине» в качестве скаута, а до этого возглавлял скаутский отдел «Денвера ».