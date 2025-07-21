Дрю Николас станет главой департамента игрового персонала «Бостона»
«Селтикс» наймут Дрю Николаса.
44-летний двукратный чемпион Евролиги в составе «Панатинаикоса», ненадолго присоединявшийся к ЦСКА на закате карьеры, станет исполнительным директором по игровому персоналу «Бостона».
Прошлый сезон Николас отработал в «Бруклине» в качестве скаута, а до этого возглавлял скаутский отдел «Денвера».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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