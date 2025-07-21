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  • Джон Холлинджер: «В НБА обсуждают, насколько решения «Портленда» вернуть Дэмиана Лилларда и взять Яна Ханьсэня продиктованы продажей клуба»
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Джон Холлинджер: «В НБА обсуждают, насколько решения «Портленда» вернуть Дэмиана Лилларда и взять Яна Ханьсэня продиктованы продажей клуба»

Джон Холлинджер оценил действия «Блэйзерс».

«Контракт Дэмиана Лилларда оставил людей в НБА в недоумении. Сторона игрока понятна. Но он пропустит следующий год, так что «Портленд», по сути, заплатит 28 миллионов за один сезон-2026/27, когда ему будет 36 лет и сразу после восстановления от разрыва ахиллова сухожилия. Это совсем не выглядит скидкой «своим».

Странным также выглядит сочетание молодого ростера и контрактов Лилларда, Джерами Гранта и Дрю Холидэя, которые займут половину платежки в 25/26 и 26/27, а также в 27/28, если Лиллард и Грант воспользуются опциями.

На ум приходят теории заговора. В НБА обсуждают, насколько решения клуба вызваны баскетбольными причинами, учитывая грядущую продажу команды, приход Лилларда и неожиданный выбор китайца Яна Ханьсэня на драфте. Не продиктованы ли эти шаги попыткой создать картинку для потенциального покупателя?» – заключил репортер The Athletic.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoПортленд
logoНБА
logoДэмиан Лиллард
logoЯн Ханьсэнь
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