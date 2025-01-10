«Барселона» может усилить состав Дароном Расселлом
«Барселона» нацелилась на игрока «Каршияки».
По сообщению Mundo Deportivo, испанский гранд может подписать контракт с разыгрывающим Дароном Расселлом (26 лет, 180 см).
Отмечается, что финансовые трудности у турецкого клуба должны облегчить осуществление сделки.
Расселл недавно набрал 40 очков в матче против «Фенербахче». Американец в среднем набирает 15,7 очка и 4,7 передачи в турецкой лиге.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mundo Deportivo
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