«Барселона» может усилить состав Дароном Расселлом

«Барселона» нацелилась на игрока «Каршияки».

По сообщению Mundo Deportivo, испанский гранд может подписать контракт с разыгрывающим Дароном Расселлом (26 лет, 180 см).

Отмечается, что финансовые трудности у турецкого клуба должны облегчить осуществление сделки.

Расселл недавно набрал 40 очков в матче против «Фенербахче». Американец в среднем набирает 15,7 очка и 4,7 передачи в турецкой лиге.