Гершон Ябуселе поставил сверху через Деррика Уайта
Гершон Ябуселе исполнил эффектный данк в матче с «Селтикс».
Бигмен «Филадельфии» поставил сверху через защитника «Бостона» Деррика Уайта.
Несмотря на 21 очко и 6 подборов от французского экс-игрока «Селтикс», «Сиксерс» упустили 26-очковый перевес и уступили со счетом 110:118.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
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