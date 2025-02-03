Гершон Ябуселе поставил сверху через Деррика Уайта

Гершон Ябуселе исполнил эффектный данк в матче с «Селтикс».

Бигмен «Филадельфии» поставил сверху через защитника «Бостона » Деррика Уайта .

Несмотря на 21 очко и 6 подборов от французского экс-игрока «Селтикс», «Сиксерс» упустили 26-очковый перевес и уступили со счетом 110:118.