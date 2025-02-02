«Лейкерс» и «Сакраменто» проявляют интерес к Калебу Мартину
«Лейкерс» и «Кингз» заинтересованы в Калебе Мартине.
По данным The Philadelphia Inquirer, «Лейкерс» и «Сакраменто» изучают возможность приобретения форварда «Филадельфии» Калеба Мартина.
Согласно источнику, «Майами» также рассматривают возможность возвращения своего бывшего игрока, который зарабатывает 8,5 млн долларов в этом сезоне. Летом прошлого года Мартин заключил с «Филадельфией» четырехлетний контракт на 35 млн после трех сезонов с «Хит».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Philadelphia Inquirer
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