«Лейкерс» и «Сакраменто» проявляют интерес к Калебу Мартину

«Лейкерс» и «Кингз» заинтересованы в Калебе Мартине.

По данным The Philadelphia Inquirer, «Лейкерс » и «Сакраменто » изучают возможность приобретения форварда «Филадельфии» Калеба Мартина .

Согласно источнику, «Майами » также рассматривают возможность возвращения своего бывшего игрока, который зарабатывает 8,5 млн долларов в этом сезоне. Летом прошлого года Мартин заключил с «Филадельфией» четырехлетний контракт на 35 млн после трех сезонов с «Хит».