«Даллас» отлетел в Кливленде «-43» в первом матче после обмена Дончича. К большому перерыву «Мэверикс» пропустили 91 очко
«Даллас» потерпел разгромное поражение сразу после обмена Луки Дончича.
В воскресенье «Мэверикс» в день сделки по словенцу вышли на матч против «Кавальерс» без травмированного Кайри Ирвинга.
После стартовой четверти техасцы уступали 19:50, после первой половины 46:91.
50 очков – рекорд «Кливленда» для первых четвертой, 91 очко – повторение третьего результата в истории НБА.
«Кэвз» реализовали рекордные в своей истории 26 3-очковых и победили 144:101.
Клуб из Огайо посмеялся над соперником в соцсетях, сделав отсылку ко всеобщему изумлению после новости об обмене Дончича в «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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