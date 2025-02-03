«Даллас» отлетел в Кливленде «-43» в первом матче после обмена Дончича. К большому перерыву «Мэверикс» пропустили 91 очко

«Даллас» потерпел разгромное поражение сразу после обмена Луки Дончича.

В воскресенье «Мэверикс» в день сделки по словенцу вышли на матч против «Кавальерс» без травмированного Кайри Ирвинга.

После стартовой четверти техасцы уступали 19:50, после первой половины 46:91.

50 очков – рекорд «Кливленда » для первых четвертой, 91 очко – повторение третьего результата в истории НБА .

«Кэвз» реализовали рекордные в своей истории 26 3-очковых и победили 144:101.

Клуб из Огайо посмеялся над соперником в соцсетях, сделав отсылку ко всеобщему изумлению после новости об обмене Дончича в «Лейкерс».