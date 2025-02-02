Сергей Иванов: «ЦСКА против «Зенита» провел свой худший матч в сезоне»

Сергей Иванов считает, что ЦСКА против «Зенита» провел худший матч в сезоне.

«Это была не очень зрелищная игра, особенно по сравнению с матчем ЦСКА – «Локомотив-Кубань».

«Зенит » играл неплохо, в свою силу, а ЦСКА провел свой худший матч в сезоне», – отметил почетный президент Единой лиги ВТБ.

ЦСКА на своей площадке уступил «Зениту» со счетом 66:79.