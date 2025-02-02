Сергей Иванов: «ЦСКА против «Зенита» провел свой худший матч в сезоне»
Сергей Иванов считает, что ЦСКА против «Зенита» провел худший матч в сезоне.
«Это была не очень зрелищная игра, особенно по сравнению с матчем ЦСКА – «Локомотив-Кубань».
«Зенит» играл неплохо, в свою силу, а ЦСКА провел свой худший матч в сезоне», – отметил почетный президент Единой лиги ВТБ.
ЦСКА на своей площадке уступил «Зениту» со счетом 66:79.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем