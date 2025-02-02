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Сергей Иванов: «ЦСКА против «Зенита» провел свой худший матч в сезоне»

Сергей Иванов считает, что ЦСКА против «Зенита» провел худший матч в сезоне.

«Это была не очень зрелищная игра, особенно по сравнению с матчем ЦСКА – «Локомотив-Кубань».

«Зенит» играл неплохо, в свою силу, а ЦСКА провел свой худший матч в сезоне», – отметил почетный президент Единой лиги ВТБ.

ЦСКА на своей площадке уступил «Зениту» со счетом 66:79.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoЦСКА
logoСергей Иванов
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
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