Сергей Кущенко о победе «Зенита» над ЦСКА: «Нерв игры сохранялся даже тогда, когда гости уверенно вели в счете»
Сергей Кущенко отметил напряжение в матче ЦСКА – «Зенит» (66:79).
«Ожидания были очень большие, и нерв игры сохранялся даже тогда, когда гости уверенно вели в счете. ЦСКА всеми силами пытался догнать, но «Зенит» при счете 56:56 нашел игроков, которые хорошо действовали и в защите, и в атаке, нашли быстрые и правильные решения.
Это баскетбол, он непредсказуем, за что его и любим», — сказал президент Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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