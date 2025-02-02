Андреас Пистиолис о спаде в игре ЦСКА: «В первую очередь нам нужно увидеть и понять причину»
Андреас Пистиолис признался, что ЦСКА переживает небольшой спад в игре.
«В первую очередь нам нужно увидеть и понять причину. Я имею в виду, нельзя решить проблему, если ты не понимаешь, в чем проблема, и если ты не принимаешь это как проблему. Так что надо сесть всем вместе, посмотреть кое-какие вещи и обсудить их, выявить проблему и понять, как ее решить.
Это не может быть одним матчем, уже какое-то время мы играем не так хорошо, особенно тяжелые матчи. Если мы отнесемся к этому поражению как к разовой ситуации, мы окажемся в очень опасной ситуации. Это случилось по причине, и мы должны выяснить, в чем эта причина, и исправить ситуацию, чтобы она не повторялась», – сказал главный тренер ЦСКА.
В воскресенье московский ЦСКА проиграл санкт-петербургскому «Зениту» на своей площадке – 66:79.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Время на атаку»
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