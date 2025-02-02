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Билаль Кулибали лидирует в НБА по скорости прыжка, Амен Томпсон – на втором месте

Билаль Кулибали возглавляет список самых быстрых прыгунов в НБА.

Эксперт Тодд Уайтхед опубликовал список лидеров по среднему времени отрыва от пола на высоту 24 дюймов (около 60 сантиметров).

Лидером является форвард «Вашингтона» Билаль Кулибали – 194 миллисекунды. В четверку также входят Амен Томпсон из «Хьюстона» (197), Деррик Джонс из «Клипперс» и Шэйдон Шарп из «Портленда» (оба – 200).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница эксперта Тодда Уайтхеда в соцсети X
logoБилаль Кулибали
logoНБА
logoВашингтон
logoХьюстон
logoАмен Томпсон
logoДеррик Джонс
logoШэйдон Шарп
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