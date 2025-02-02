Серж Ибака: «Учитывая, как Леброн заботится о своем теле, Лука может многому у него научиться»

Серж Ибака задается вопросом, какое влияние Леброн Джеймс окажет на Луку Дончича.

«Интересно будет посмотреть, поможет ли влияние Леброна Луке привести себя в лучшую форму в его жизни и на всю оставшуюся карьеру. Учитывая, как Леброн заботится о своем теле, Лука может многому у него научиться», – сказал центровой «Реала ».

Ранее сегодня стало известно, что разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич перейдет в «Лейкерс » в результате трехстороннего обмена. «Мэверикс» получат Энтони Дэвиса.