Серж Ибака: «Учитывая, как Леброн заботится о своем теле, Лука может многому у него научиться»
Серж Ибака задается вопросом, какое влияние Леброн Джеймс окажет на Луку Дончича.
«Интересно будет посмотреть, поможет ли влияние Леброна Луке привести себя в лучшую форму в его жизни и на всю оставшуюся карьеру. Учитывая, как Леброн заботится о своем теле, Лука может многому у него научиться», – сказал центровой «Реала».
Ранее сегодня стало известно, что разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич перейдет в «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена. «Мэверикс» получат Энтони Дэвиса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем