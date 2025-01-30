Патрик Беверли: «Майами» заплатил Хирро и Адебайо. Батлер смотрит и думает: «Какого хрена им платят, а мне нет?

Патрик Беверли заступился за Джимми Батлера.

«Джимми хочет, чтобы ему заплатили. «Майами » заплатили Тайлеру Хирро , они заплатили Бэму Адебайо . Джимми смотрит вокруг и думает: «Какого хрена им платят и продлевают контракт, а мне нет? Вы относитесь ко мне не так, как я отношусь к вам?»

Если отношения разрушены, трудно приходить каждый день на работу. Представьте, как Джимми пришел однажды на тренировку, а ему сказали, что он больше не выходит в стартовой пятерке. Какого черта?» – сказал разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив».