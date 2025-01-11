Патрик Беверли о хите Лианджело Болла «Tweaker»: «Перестаньте включать эту дичь»

Патрик Беверли поделился мнением о музыкальном хите Лианджело Болла.

Бывший игрок G-лиги выпустил песню «Tweaker», которая пользуется популярностью у спортсменов.

Известно, что композиция звучала в раздевалках «Чикаго» и «Кливленда», а также клуба НФЛ «Детройт Лайонс».

«Перестаньте включать эту дичь. Это же полный отстой. Мусорный трек», – произнес экс-игрок НБА во время записи подкаста.