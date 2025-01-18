Патрик Беверли: «Нельзя называть Тейтума мягким только из-за того, что он не орет на всех и у него определенные татуировки»
Патрик Беверли раскритиковал Брэндона Дженнингса.
Экс-разыгрывающий ранее назвал Джейсона Тейтума «самой мягкой звездой в истории «Селтикс».
«Нельзя называть Тейтума мягким только из-за того, что он не орет на всех и у него определенные татуировки. Он чертовски талантлив и мастеровит. У него отличные габариты. Он выиграл чемпионат. Его команда – одна из самых успешных за последние четыре года. Нет, я не согласен с таким мнением. Это неудачное предположение.
Тейтум не выглядит типичным крутым парнем, но это не значит, что он не крут. Он добился цели. Реально сделал то, что должен был.
Когда я защищался против Брэндона Дженнингса, то в голове было: «Какой же он мягкий», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pat Bev Pod
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