Патрик Беверли: «Нельзя называть Тейтума мягким только из-за того, что он не орет на всех и у него определенные татуировки»

Патрик Беверли раскритиковал Брэндона Дженнингса.

Экс-разыгрывающий ранее назвал Джейсона Тейтума «самой мягкой звездой в истории «Селтикс».

«Нельзя называть Тейтума мягким только из-за того, что он не орет на всех и у него определенные татуировки. Он чертовски талантлив и мастеровит. У него отличные габариты. Он выиграл чемпионат. Его команда – одна из самых успешных за последние четыре года. Нет, я не согласен с таким мнением. Это неудачное предположение.

Тейтум не выглядит типичным крутым парнем, но это не значит, что он не крут. Он добился цели. Реально сделал то, что должен был.

Когда я защищался против Брэндона Дженнингса , то в голове было: «Какой же он мягкий», – заявил бывший игрок НБА .