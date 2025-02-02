«Даллас» обращался еще к одной команде с предложением обмена Луки Дончича, но получил отказ
«Лейкерс» были не единственными возможными партнерами по сделке для «Мэверикс».
Лука Дончич переедет в Лос-Анджелес в результате трехстороннего обмена. «Даллас» инициировал сделку, предложив «Лейкерс» суперзвездного разыгрывающего, и получит центрового Энтони Дэвиса.
По сообщению The Athletic, «Мэверикс» обращались к еще одному потенциальному партнеру две недели назад, но получили отказ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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