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Девин Букер об обмене Луки Дончича: «Будет интересно посмотреть, чем все закончится, им придется налаживать командную «химию»

Девин Букер прокомментировал сделку «Далласа» с «Лейкерс».

«Безумие. Даже не знаю, что сказать. Все утверждали, что Лука неприкосновенен и никогда не будет обменян. НБА снова развенчивает мифы.

Ничего нельзя предсказать. Это бизнес. Обсуждается все.

Все будет понятно позднее. Обеим сторонам придется налаживать командную «химию». Очень интересно, чем все закончится. Мне и всему миру.

Возможно, в «Далласе» подумали, что вернуться в финал в этом же составе будет слишком сложно. Это их решение.

Энтони Дэвис отличный игрок, мой любимый партнер по сборной этим летом. Так что обе команды получили превосходных баскетболистов», – заключил защитник «Финикса».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
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