Си Джей Макколлум: «Если уж Дона обменяли, то я иду собирать сумки»
Си Джей Макколлум отреагировал на новости об обмене Луки Дончича.
Звездный разыгрывающий «Далласа» перейдет в «Лейкерс» в обмен на центрового Энтони Дэвиса.
«Уже не понимаю, где правда, а где ложь. Лука что, реально уходит в «Лейкерс»?
Теперь надо идти собирать сумки на всякий случай. Если уж Дона обменяли, то один бог знает, что может случиться», – написал защитник «Нового Орлеана» в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Си Джей Макколлума
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