Си Джей Макколлум: «Если уж Дона обменяли, то я иду собирать сумки»

Си Джей Макколлум отреагировал на новости об обмене Луки Дончича.

Звездный разыгрывающий «Далласа » перейдет в «Лейкерс» в обмен на центрового Энтони Дэвиса .

«Уже не понимаю, где правда, а где ложь. Лука что, реально уходит в «Лейкерс»?

Теперь надо идти собирать сумки на всякий случай. Если уж Дона обменяли, то один бог знает, что может случиться», – написал защитник «Нового Орлеана» в соцсетях.