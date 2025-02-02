Шэмс Чарания об обмене с участием «Лейкерс» и «Далласа»: «Сделка появилась из ниоткуда. Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Лука Дончич не подозревали о ней»
«Он появился из ниоткуда. Это самая ошеломляющая сделка, которую я освещал. Не было никакой реальной информации о переговорах Роба Пелинки из «Лейкерс» и Нико Харрисона из «Мэверикс».
По моей информации, Лука Дончич, Энтони Дэвис, Леброн Джеймс и многие другие члены организаций не подозревали о готовящейся сделке. Это абсолютно точно относится к Джеймсу. Лука Дончич до сих пор ошеломлен случившимся.
Дончич – ежегодный член символических сборных, он должен быть неприкасаемым. Но по моим данным, именно «Мэверикс» инициировали эти переговоры. Они точно знали, кого хотели. И Энтони Дэвис был единственным вариантом, который они рассматривали в обмене своего звездного разыгрывающего.
После обращения «Далласа» «Лейкерс» пришлось провести внутреннее обсуждение с участием Джини Басс, они никогда не рассматривали возможность обмена Энтони Дэвиса. Но в итоге решение было принято», – поделился инсайдер ESPN.
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