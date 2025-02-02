Джош Окоги пропустит как минимум три недели из-за травмы

Джош Окоги выбыл на три недели из-за травмы.

Атакующий защитник «Шарлотт » получил растяжение задней поверхности бедра и пройдет повторное обследование через три недели.

Окоги травмировался во время третьей четверти пятничного матча против «Клипперс». Дальнейшее обследование выявило растяжение.

Окоги сыграл за «Хорнетс» 7 матчей, набирая в среднем 10,0 очка, 3,4 подбора, 1,4 передачи, 2,7 перехвата и 0,7 блок-шота.