Джош Окоги пропустит как минимум три недели из-за травмы
Джош Окоги выбыл на три недели из-за травмы.
Атакующий защитник «Шарлотт» получил растяжение задней поверхности бедра и пройдет повторное обследование через три недели.
Окоги травмировался во время третьей четверти пятничного матча против «Клипперс». Дальнейшее обследование выявило растяжение.
Окоги сыграл за «Хорнетс» 7 матчей, набирая в среднем 10,0 очка, 3,4 подбора, 1,4 передачи, 2,7 перехвата и 0,7 блок-шота.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Шарлотт»
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