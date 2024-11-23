«Финикс» попытается усилить состав путем обмена
Ожидается, что «Санз» будут активны на рынке обменов.
Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.
По словам Сайдери, «Финикс» будет предлагать другим клубам форварда Джоша Окоги и драфт-пики.
«Финикс» не может суммировать зарплаты в обменах, так как платежка клуба превышает второй жесткий порог налога на роскошь.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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