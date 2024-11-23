2

«Финикс» попытается усилить состав путем обмена

Ожидается, что «Санз» будут активны на рынке обменов.

Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

По словам Сайдери, «Финикс» будет предлагать другим клубам форварда Джоша Окоги и драфт-пики.

«Финикс» не может суммировать зарплаты в обменах, так как платежка клуба превышает второй жесткий порог налога на роскошь.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoФиникс
logoДжош Окоги
logoНБА
возможные переходы
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил могут сыграть с «Лейкерс» 26 ноября
1вчера, 20:40
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Энтони Дэвис возглавляют список претендентов на награду
3вчера, 15:59
«Милуоки» на плаву в отличие от «Финикса». Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд НБА
6вчера, 15:15Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Лейкерс» примут «Денвер», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Сан-Антонио» и другие матчи
38 секунд назад
Евробаскет-2025. Украина играет с Израилем
918 минут назадLive
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная Туниса уверенно обыграла команду Ливии
19 минут назад
Агент Янниса Адетокумбо: «На сегодняшний день «Милуоки» – единственный вариант»
128 минут назад
Джарретт Аллен: «Мы знали, что Донован Митчелл предан нам»
37 минут назад
Тревор Ариза о финале 2009 года против «Орландо»: «Я пытался перегрызть им глотки»
1сегодня, 16:06
«Вашингтон» попытается обменять Кайла Кузму перед дедлайном
2сегодня, 15:43
«Идеальный засранец». Тревор Ариза считает, что Джей Джей Редик идеально подходит на роль главного тренера «Лейкерс»
сегодня, 15:20
«Этого не может быть». У Айзейи Томаса умерла вторая сестра
3сегодня, 14:10Фото
Андрей Кириленко: «Так же, как и футбольная федерация, выбираем тех соперников, кто готов играть»
сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Команды-претенденты проявляют интерес к Роберту Уильямсу
23 минуты назад
Джоэл Боломбой: «Чувствую себя хорошо, наконец могу полностью двигать ногой»
сегодня, 15:38
Станислав Еремин: «Матч с Тунисом говорит, что сборная России сейчас не в лучшей форме»
сегодня, 14:59
«Рэпторс» представили новый дизайн площадки с динозавром, забивающим в стиле Винса Картера
1сегодня, 14:55Фото
Пять игроков «Голден Стэйт» атакуют из-за дуги с процентом выше 40
10сегодня, 14:39
Дарюс Сонгайла присоединится к тренерскому штабу «Манисы»
сегодня, 14:29
Джамал Мюррэй поймал на площадке муху и отдал ее комментатору
3сегодня, 13:56Видео
Кейд Каннингем пропустит матч против «Орландо» из-за травмы крестцово-подвздошного сустава
сегодня, 13:40
НБА рассматривала вариант с приглашением двух европейских клубов для участия в Кубке НБА
1сегодня, 11:47
Сэйбен Ли вернулся из «Маккаби» в «Манису»
сегодня, 11:39