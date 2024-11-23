«Финикс» попытается усилить состав путем обмена

Ожидается, что «Санз» будут активны на рынке обменов.

Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

По словам Сайдери, «Финикс » будет предлагать другим клубам форварда Джоша Окоги и драфт-пики.

«Финикс» не может суммировать зарплаты в обменах, так как платежка клуба превышает второй жесткий порог налога на роскошь.