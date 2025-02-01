Зак Ледэй – MVP 24-го тура Евролиги
Зак Ледэй признан MVP 24-го тура Евролиги.
Тяжелый форвард «Милана» повторил личный рекорд результативности (33 очка) в победном матче против «Панатинаикоса» (87:75).
Американец реализовал 7 из 10 двухочковых, 5 из 7 трехочковых и 4 из 4 штрафных, а также сделал 8 подборов и 1 передачу.
Ледэй получил награду MVP тура в третий раз в этом сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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