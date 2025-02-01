Зак Ледэй – MVP 24-го тура Евролиги

Зак Ледэй признан MVP 24-го тура Евролиги.

Тяжелый форвард «Милана » повторил личный рекорд результативности (33 очка) в победном матче против «Панатинаикоса » (87:75).

Американец реализовал 7 из 10 двухочковых, 5 из 7 трехочковых и 4 из 4 штрафных, а также сделал 8 подборов и 1 передачу.

Ледэй получил награду MVP тура в третий раз в этом сезоне.