Матиас Лессор, восстанавливающийся после перелома ноги, посетил сербское дерби в Белграде
Матиас Лессор поболел за бывший клуб.
Французский форвард «Панатинаикоса» восстанавливается после перелома ноги. Лессор выступал за «Партизан» два сезона до переезда в Грецию и приехал поддержать бывший клуб в матче Евролиги против «Црвены Звезды».
Прибытие баскетболиста встретили овацией.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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