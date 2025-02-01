Матиас Лессор, восстанавливающийся после перелома ноги, посетил сербское дерби в Белграде

Матиас Лессор поболел за бывший клуб.

Французский форвард «Панатинаикоса» восстанавливается после перелома ноги. Лессор выступал за «Партизан» два сезона до переезда в Грецию и приехал поддержать бывший клуб в матче Евролиги против «Црвены Звезды».

Прибытие баскетболиста встретили овацией.