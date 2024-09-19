«Голден Стэйт» просмотрел Джастина Холидэя и Нассира Литтла
Джастин Холидэй и Нассир Литтл побывали на просмотре в «Голден Стэйт».
Джастин Холидэй (35 лет, 198 см) и Насир Литтл (24 года, 196 см) входят в число опытных форвардов, которые за последние недели побывали на просмотре у «Уорриорз».
Холидэй в прошлом сезоне сыграл 57 матчей за «Денвер», набирая в среднем 4,1 очка, 1,2 подбора и 1,2 передачи. В активе Литтла 3,4 очка и 1,7 подбора в среднем в 45 матчах за «Санз» в прошлом сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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