Дрю Холидэй об идее выступления с братьями на олимпийском турнире 3х3: «Это было бы действительно круто!»

Дрю Холидэй ответил на вопросы прессы во время рекламной акции с Raising Cane’s

Двукратного чемпиона НБА и золотого медалиста Олимпиады спросили, как он относится к идее выступления на олимпийском турнире 3х3 со своими братьями Джастином и Аароном . Американская команда вылетела из группового этапа в Париже после травмы Джиммера Фредетта .

«Это было бы действительно круто! Думаю, что у нас были бы хорошие шансы. Мы отлично сыграны. Играли вместе всю нашу жизнь. Думаю, у нас бы хорошо вышло», – признал защитник «Бостона ».

Джастин Холидэй провел прошлый сезон в «Денвере » (4+1,2+1,2), а Аарон – в «Хьюстоне» (6,6+1,6+1,8).