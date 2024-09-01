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Дрю Холидэй об идее выступления с братьями на олимпийском турнире 3х3: «Это было бы действительно круто!»

Дрю Холидэй ответил на вопросы прессы во время рекламной акции с Raising Cane’s

Двукратного чемпиона НБА и золотого медалиста Олимпиады спросили, как он относится к идее выступления на олимпийском турнире 3х3 со своими братьями Джастином и Аароном. Американская команда вылетела из группового этапа в Париже после травмы Джиммера Фредетта.

«Это было бы действительно круто! Думаю, что у нас были бы хорошие шансы. Мы отлично сыграны. Играли вместе всю нашу жизнь. Думаю, у нас бы хорошо вышло», – признал защитник «Бостона».

Джастин Холидэй провел прошлый сезон в «Денвере» (4+1,2+1,2), а Аарон – в «Хьюстоне» (6,6+1,6+1,8).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ sports
logoБостон
logoДенвер
logoХьюстон
logoсборная США
logoНБА
logoДрю Холидэй
logoДжиммер Фредетт
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoДжастин Холидэй
Баскетбол 3х3
logoАарон Холидэй
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