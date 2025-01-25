Единая лига ВТБ. УНИКС разгромил МБА-МАИ и одержал 12-ю победу подряд, «Локомотив-Кубань» был сильнее «Енисея»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.

Казанский УНИКС в гостях разгромил столичную МБА-МАИ и одержал 12-ю победу подряд, краснодарский «Локомотив-Кубань» был сильнее красноярского «Енисея». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 23-4, УНИКС – 23-5, Зенит – 22-5, Локомотив-Кубань – 21-6, Уралмаш – 14-12, Парма – 12-15, Пари Нижний Новгород – 11-15, Автодор – 11-17, Енисей – 10-18, МБА-МАИ – 8-19, Самара – 7-20, Астана – 0-26. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.