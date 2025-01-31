Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Ле-Ман»

Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Ле-Портель» обыграл «Ле-Ман ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 13-3, Монако – 13-4, Виллербан – 13-4, Париж – 12-4, Бурк – 11-6, Сен-Кантен – 10-7, Ле-Ман – 10-8, Элан Шалон – 8-9, Дижон – 8-9, Страсбур – 7-10, Нанси – 7-10, Гравлин-Дюнкерк – 7-10, Нантер – 6-11, Лимож – 5-12, Ле-Портель – 5-13, Стад Рошеле – 1-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.