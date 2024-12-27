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Чемпионат Франции. «Шоле» – «Ле-Ман», «Бурк» встретится с «Сен-Кантеном» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Шоле» примет «Ле-Ман», «Бурк» встретится с «Сен-Кантеном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 11-2, Виллербан – 10-3, Монако – 9-4, Париж – 10-4, Бурк – 8-5, Сен-Кантен – 8-5, Ле-Ман – 7-6, Страсбур – 7-7, Гравлин-Дюнкерк – 6-7, Нанси – 6-7, Нантер – 6-8, Элан Шалон – 5-8, Лимож – 5-9, Дижон – 4-9, Ле-Портель – 3-10, Стад Рошеле – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЛе-Ман
logoчемпионат Франции
logoБурк
logoГравлин-Дюнкерк
logoНанси
результаты
logoШоле
logoСен-Кантен
logoЛе-Портель
logoДижон
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