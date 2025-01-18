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Чемпионат Франции. «Шоле» против «Лиможа», «Сен-Кантен» сыграет с «Элан Шалоном» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Шоле» примет «Лимож», «Сен-Кантен» сыграет с «Элан Шалоном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 12-3, Виллербан – 11-4, Монако – 11-4, Париж – 11-4, Бурк – 10-6, Ле-Ман – 9-6, Сен-Кантен – 9-6,  Нанси – 7-8, Страсбур – 7-9, Нантер – 6-9, Гравлин-Дюнкерк – 6-9, Элан Шалон – 6-9, Дижон – 6-9, Лимож – 5-10, Ле-Портель – 4-11, Стад Рошеле – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЛе-Портель
logoЛе-Ман
logoчемпионат Франции
logoДижон
logoЭлан Шалон
logoЛимож
logoНантер
logoСен-Кантен
logoШоле
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