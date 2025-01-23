  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига. «Анадолу Эфес» разгромил «Милан» с разницей «+44», «Панатинаикос» принимает «Жальгирис» и другие матчи
Live
8

Евролига. «Анадолу Эфес» разгромил «Милан» с разницей «+44», «Панатинаикос» принимает «Жальгирис» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Турецкий «Анадолу Эфес» разгромил итальянский «Милан» с разницей «+44», греческий «Панатинаикос» принимает литовский «Жальгирис».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 16-6, Фенербахче Турция – 14-7, Париж Франция – 13-9, Монако – 13-9, Панатинаикос Греция – 13-9, Барселона Испания – 13-9, Црвена Звезда Сербия – 13-9, Бавария Германия – 12-10, Реал Испания – 12-10, Милан Италия – 12-11, Партизан Сербия – 12-11, Жальгирис Литва – 11-11, Анадолу Эфес Турция – 11-12, Виллербан Франция – 10-12, Баскония Испания – 9-13, Виртус Италия – 7-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-17, Альба Германия – 3-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoАнадолу Эфес
logoЖальгирис
logoМилан
logoРеал
logoTurkish Airlines EuroLeague
результаты
logoМонако
logoБаскония
logoМаккаби Тель-Авив
logoВиртус
logoПанатинаикос
logoЦрвена Звезда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Фенербахче» обыграл «Жальгирис», «Баскония» справилась с «Панатинаикосом» и другие результаты
217 января, 21:43
Евролига. «Барселона» разгромила «Фенербахче», «Париж» дома проиграл «Реалу» и другие результаты
517 декабря 2024, 22:22
Евролига. «Анадолу Эфес» дома уступил «Парижу», «Црвена Звезда» проиграла «Партизану» и другие результаты
821 ноября 2024, 21:57
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Сан-Антонио» разгромил «Индиану» в Париже, у Вембаньямы 30 очков, 11 подборов и 5 блок-шотов, «Лейкерс» встретятся с «Бостоном» и другие матчи
42вчера, 21:23Live
Леброн и Бронни Джеймсы отказались от участия в конкурсе мастерства
6вчера, 21:06
Никола Йокич о связи с Расселлом Уэстбруком: «Достаточно просто посмотреть на него, и он точно знает, о чем я думаю»
5вчера, 21:00
Адам Сильвер о Матче всех звезд в формате «сборная США против сборной мира»: «Старомодная концепция»
4вчера, 20:52
Адам Сильвер: «Внимательно изучаем возможность проведения матча регулярного чемпионата в Германии»
вчера, 20:39
Адам Сильвер о проблеме трехочковых бросков: «Нам следует немного обдумать эту тему»
1вчера, 20:25
«Все варианты рассматриваются». Адам Сильвер не исключает приглашение команд Евролиги в европейскую лигу НБА
1вчера, 19:45
Тайлер Хирро о Джимми Батлере: «Не так уж легко работать с кем-то, кто то присутствует, то отсутствует»
9вчера, 19:28
Андре Джексон примет участие в конкурсе данков
1вчера, 19:14
Рик Карлайл о Париже: «Поездка на автобусе была пока самым захватывающим событием»
6вчера, 19:09
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Щербенев: «Помогаем Алексею Шведу как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду»
вчера, 19:32
Юстус Холлатц стал игроком «Баварии»
вчера, 15:52
Отец Яниса Тиммы: «Получил сотни тысяч сообщений с соболезнованиями о смерти сына»
вчера, 15:09
Центровой Кирилл Михеев перешел из «Уралмаша» в «Динамо-Владивосток»
вчера, 11:52
Американский форвард Кайзер Гейтс перешел в «Мурсию»
вчера, 10:31Фото
Изменения в регламенте ФИБА вызвали возмущение европейских баскетбольных агентов
вчера, 07:45
Сергей Елевич: «Алексей Швед начнет показывать свое мастерство уже в первых матчах за «Зенит»
22 января, 20:44
Андреас Пистиолис: «Очень нравится баскетбол «Автодора», дорожу победами над этим соперником»
22 января, 19:57
Брэнден Карлсон остался в «Оклахоме» еще на 10 дней
22 января, 16:38
Эргин Атаман о возможном приобретении нового центрового: «Если удастся найти игрока высокого качества с опытом»
22 января, 15:39
Рекомендуем