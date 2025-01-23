Евролига. «Анадолу Эфес» разгромил «Милан» с разницей «+44», «Панатинаикос» принимает «Жальгирис» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Турецкий «Анадолу Эфес» разгромил итальянский «Милан» с разницей «+44», греческий «Панатинаикос» принимает литовский «Жальгирис».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос Греция – 16-6, Фенербахче Турция – 14-7, Париж Франция – 13-9, Монако – 13-9, Панатинаикос Греция – 13-9, Барселона Испания – 13-9, Црвена Звезда Сербия – 13-9, Бавария Германия – 12-10, Реал Испания – 12-10, Милан Италия – 12-11, Партизан Сербия – 12-11, Жальгирис Литва – 11-11, Анадолу Эфес Турция – 11-12, Виллербан Франция – 10-12, Баскония Испания – 9-13, Виртус Италия – 7-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-17, Альба Германия – 3-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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