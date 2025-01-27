«Олимпиакос» внес Кинана Эванса в заявку в Евролиге. Разыгрывающий приближается к возвращению на площадку
Кинан Эванс продвинулся в восстановлении после тяжелой травмы колена.
28-летний американский разыгрывающий не играет с мая прошлого года после операции. Эванс перешел из «Жальгириса» в «Олимпиакос», но еще не выступал за новый клуб, с которым подписал 3-летнее соглашение.
«Олимпиакос» впервые включил игрока в свою заявку в Евролиге, отмечая прогресс в выздоровлении. Эванс вернулся к активным тренировкам в январе и постепенно наращивает нагрузку.
Ранее сообщалось, что клуб ожидает дебюта игрока в феврале.
«Олимпиакос» занимает первое место в текущем розыгрыше Евролиги с результатом 16-7.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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