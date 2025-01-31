Кайл Кузма и Кристапс Порзингис – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool
Вышел новый выпуск рубрики курьезных моментов НБА Shaqtin’ A Fool.
В числе четырех героев нового сюжета Кайл Кузма («Вашингтон»), Кристапс Порзингис («Бостон»), а также игроки «Кливленда» Тай Джером и Донован Митчелл.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Shaqtin’ A Fool
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