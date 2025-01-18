«Особенный матч». Лонзо и Ламело Боллы сыграли друг против друга впервые с 2021 года, Лианджело наблюдал с трибуны
Братья Лонзо и Ламело Боллы сошлись в очной дуэли .
Баскетболисты «Чикаго» и «Шарлотт» сыграли друг против друга впервые с 29 ноября 2021 года. Еще один из братьев – рэпер Лианджело Болл – наблюдал с трибуны.
«Хорнетс» победили на выезде со счетом 125:123.
«Было бы намного лучше, если бы мы еще и выиграли. Но матчи против брата для меня особенные. Он мой младший брат, приятель, и я вырос, играя с ним, так было всю жизнь», – произнес Лонзо после сирены с улыбкой.
Лонзо набрал 6 очков, 3 подбора, 3 передачи и 3 перехвата, Ламело – 26 очков, 9 передач и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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