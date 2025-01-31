«Самый молодой олл-стар в истории клуба». «Сан-Антонио» выложил видео в честь первого вызова Вембаньямы на Матч звезд

«Сперс» отреагировали на попадание Виктора Вембаньямы на Матч звезд НБА.

«Сан-Антонио» выложил видео в честь первого вызова 21-летнего француза на Матч всех звезд.

«Самый молодой олл-стар в истории клуба», – говорится в подписи в официальном аккаунте клуба в соцсети Х.