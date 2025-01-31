«Вашингтон» во второй раз за сезон проиграл 16 раз подряд. Это повторение худшей серии в истории клуба

У «Уизардс» снова историческая серия поражений.

«Вашингтон » в четверг уступил дома «Лейкерс» (96:134) и во второй раз за сезон-24/25 проиграл 16 раз подряд. Это повторение худшей серии в истории клуба.

В субботу «Уизардс» сыграют с «Вулвз» в Миннеаполисе.

«Вашингтон» замыкает турнирную таблицу с результатом 6-41.