«Вашингтон» во второй раз за сезон проиграл 16 раз подряд. Это повторение худшей серии в истории клуба
У «Уизардс» снова историческая серия поражений.
«Вашингтон» в четверг уступил дома «Лейкерс» (96:134) и во второй раз за сезон-24/25 проиграл 16 раз подряд. Это повторение худшей серии в истории клуба.
В субботу «Уизардс» сыграют с «Вулвз» в Миннеаполисе.
«Вашингтон» замыкает турнирную таблицу с результатом 6-41.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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