Скотти Барнс оказался у кольца «Вашингтона» в полном одиночестве и взял паузу перед данком

Скотти Барнс посмеялся над «Уизардс».

Звездный форвард «Торонто» оказался под кольцом соперника с мячом в полном одиночестве после передачи. Барнс взял насмешливую паузу, после чего аккуратно занес мяч в корзину.

Барнс набрал 24 очка в игре с «Вашингтоном» (106:82).

«Рэпторс» выиграли пятый матч подряд и продлили самую длинную текущую победную серию в лиге (равную серии «Никс»).