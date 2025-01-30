Скотти Барнс оказался у кольца «Вашингтона» в полном одиночестве и взял паузу перед данком
Скотти Барнс посмеялся над «Уизардс».
Звездный форвард «Торонто» оказался под кольцом соперника с мячом в полном одиночестве после передачи. Барнс взял насмешливую паузу, после чего аккуратно занес мяч в корзину.
Барнс набрал 24 очка в игре с «Вашингтоном» (106:82).
«Рэпторс» выиграли пятый матч подряд и продлили самую длинную текущую победную серию в лиге (равную серии «Никс»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Торонто»
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