Зайон Уильямсон вернулся после травмы в матче с «Миннесотой» и набрал 22 очка
Зайон Уильямсон сыграл после длительной паузы.
Форвард «Нового Орлеана» вышел на площадку в матче с «Миннесотой» (97:104) во вторник.
На счету Зайона 22 очка (9 из 15 с игры), 6 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот за 28 минут.
Уильямсон, который не играл с 6 ноября из-за растяжения задней поверхности левого бедра, отметился эффектным данком с разворотом на 360 градусов. Он пропустил последние 27 матчей команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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