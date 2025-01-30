«Финикс» отклоняет запросы об обмене Кевина Дюрэнта

«Финикс» не рассматривает возможность обмена Кевина Дюрэнта.

«Санз» отклоняют любые запросы об обмене звездного форварда от других команд, сообщает ESPN.com. Дюрэнт не подавал никаких предупреждающих знаков о том, что может запросить обмен, если «Санз» не вернут себе статус претендента на чемпионство.

В октябре Дюрэнт не подписал продление контракта на один год и 59,5 млн долларов. В июне форвард получит право продлить соглашение на два года и 124 млн.

Дюрэнт в возрасте 36 лет остается одним из лучших бомбардиров лиги, набирая 27,3 очка, 6,2 подбора и 4,2 передачи в среднем за матч.