Кевин Дюрэнт о 47 бросках «Санз» из-за дуги: «Могли забросить на 10 больше»
«Санз» реализовали 22 из 47 из-за дуги в победном матче против «Клипперс».
«Мы создавали открытые броски всю игру. Мы могли забросить на 10 трехочковых больше с теми открытыми бросками, которые у нас были. В конце первой половины, по-моему, мы совершили 3 или 4 абсолютно открытых броска. Мне нравятся броски, которые мы создали. Мне нравится, что мы бросали без колебаний и попадали.
Они сдваивались на мне в краске, они сдваивались во время наших пик-н-роллов. Это команда агрессивно играет в защите, так что мы старались сохранять терпение и не слишком часто терять мяч, но все равно совершили 17 потерь», – сказал форвард «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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