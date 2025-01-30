Демар Дерозан о будущем в «Кингз»: «Не собираюсь играть еще 5 лет. Хочу максимально использовать возможность, которая у нас есть»

Демар Дерозан рассказал о своем будущем в «Кингз», если Де’Аарона Фокса обменяют.

«Сложно сказать, потому что, глядя на ситуацию до того, как я пришел в «Кингз», я говорил с ребятами, с Фоксом , Домантасом и Маликом. Это основные игроки команды, которые помогли мне принять решение играть здесь.

Если ключевой игрок в лице Фокса не знает своего будущего здесь, это делает ситуацию сложной. У меня осталось не так много времени, я не собираюсь играть еще 5 лет.

Я хочу максимально использовать возможность, которая у нас сейчас есть. Кто знает, что будет дальше. Так что просто нужно подождать и посмотреть, как извлечь из этого максимум пользы», – сказал форвард «Сакраменто ».