«Сакраменто» и «Юта» вели серьезные переговоры об обмене Джона Коллинза

Джон Коллинз был близок к переходу в «Сакраменто».

Тяжелый форвард «Юты» Джон Коллинз был главной целью «Сакраменто » в последние недели, сообщает Clutch Points. «Кингз» и «Джаз» вели серьезные переговоры об обмене Коллинза и разработали структуру возможной сделке до дедлайна.

Об интересе «Сакраменто» к Коллинзу также сообщал инсайдер Марк Стейн.

«Юта» должна была получить за Коллинза Кевина Хертера, Трея Лайлса , защищенный пик первого раунда и пик второго раунда. В конечном итоге переговоры были приостановлены на последних этапах.