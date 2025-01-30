«Сакраменто» и «Юта» вели серьезные переговоры об обмене Джона Коллинза
Джон Коллинз был близок к переходу в «Сакраменто».
Тяжелый форвард «Юты» Джон Коллинз был главной целью «Сакраменто» в последние недели, сообщает Clutch Points. «Кингз» и «Джаз» вели серьезные переговоры об обмене Коллинза и разработали структуру возможной сделке до дедлайна.
Об интересе «Сакраменто» к Коллинзу также сообщал инсайдер Марк Стейн.
«Юта» должна была получить за Коллинза Кевина Хертера, Трея Лайлса, защищенный пик первого раунда и пик второго раунда. В конечном итоге переговоры были приостановлены на последних этапах.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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