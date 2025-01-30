Многие команды НБА проявляют интерес к Беннедикту Матурину

Беннедикт Матурин вызвал большой интерес на рынке обменов.

«Защитник «Индианы» Беннедикт Матурин находится под наблюдением почти каждой команды, которая намерена усилиться перед дедлайном, по словам одного из скаутов лиги.

Но поскольку «Пэйсерс» показывают хороший баскетбол, ожидается, что команда будет искать игрока, которого она ценит, пытаясь при этом компенсировать пик первого раунда, который она потратила на Матурина в сделке», – пишет журналист The Los Angeles Times Дэн Войке.