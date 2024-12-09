  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Приказ капитана». Бэм Адебайо заставил Дрю Смита прийти на пресс-конференцию после удачной игры в матче с «Кливлендом»
Видео
0

«Приказ капитана». Бэм Адебайо заставил Дрю Смита прийти на пресс-конференцию после удачной игры в матче с «Кливлендом»

Дрю Смит борется за свою карьеру после реабилитации.

Защитник «Хит» получил травму крестообразной связки год назад в матче с «Кливлендом». Команда отчислила игрока в марте ради подписания Патрика Миллса. Летом баскетболист подписал двустороннее соглашение, но мог потерять и эту возможность в процессе тренировочного лагеря.

Смит набирал 4,8 очка и 3,1 подбора за 15,5 минуты в среднем в 9 матчах этого сезона. В победной игре с «Кавальерс» (122:113) на его счету 11 очков, 4 подбора и 2 передачи.

Центровой Бэм Адебайо высоко оценил старательность и энергию одноклубника и заставил его прийти на пресс-конференцию. «Приказ капитана», – заявил игрок.

«Это его специальность. Иногда тяжело точно определить понятие победного баскетбола, он может быть очень разным. Иногда это видно в протоколе, иногда нет», – прокомментировал игру Смита главный тренер Эрик Споэльстра.

«Мы помогаем друг другу подняться, празднуем успехи партнеров. Никто не заставляет меня делать что-то конкретное, мне дают возможность выйти на площадку, быть самим собой и стараться оказать влияние на победу», – рассказал Смит.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoПатрик Миллс
logoНБА
logoДрю Смит
logoМайами
logoЭрик Споэльстра
logoБэм Адебайо
травмы
logoКливленд
logoБаскетбол - видео
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эван Мобли травмировал голеностоп, но не должен пропустить много времени
1сегодня, 05:03
Эрик Споэльстра: «Не хотим, чтобы Бэм Адебайо слишком сосредоточивался на наборе очков»
5вчера, 11:55
Джимми Батлер пропустил матч с «Бостоном» из-за проблем с коленом
3 декабря, 07:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Автодор» – УНИКС, «Пари Нижний Новгород» примет «Самару»
230 минут назадLive
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» уступил «Надежде», «Самара» проиграла «Спарте энд К»
34 минуты назад
Джей Джей Редик: «Мне комфортно выпускать Гэйба Винсента на площадку»
145 минут назад
Форвард «Бостона» Джордан Уолш попросил разрешения сыграть за фарм-клуб в свой выходной
сегодня, 15:18Фото
Кейд Каннингем: «Должен поехать на Матч всех звезд. Каждый раз на площадке чувствую себя лучшим игроком»
2сегодня, 14:59
Илона Корстин сообщила, что Матч всех звезд пройдет в формате встречи российских и иностранных игроков Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:55
«Атланта» отказывается от предложений по обмену Лэрри Нэнса
сегодня, 13:30
Игроки «Орландо» видят Джейлена Саггса своим лидером в отсутствие травмированных Паоло Банкеро и Франца Вагнера
3сегодня, 13:20
«В своем стиле он обошел Джейсона Кидда, одержав чертову победу». «Сперс» поздравили Криса Пола с достижением
1сегодня, 13:10
Данк Омари Спеллмена и блок-шот Зака Нуталла – лучшие моменты игровой недели Лиги ВТБ
сегодня, 11:46Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Джастин Робинсон останется в «Трапани Шарк» до лета 2026 года
10 минут назадФото
Малик Ньюмэн продолжит карьеру в «Наполи»
20 минут назадФото
Адриатическая лига. «Сплит» – КРКА, «Црвена Звезда» встретится с «Цибоной»
29 минут назад
Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Яловаспором»
29 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Промитеасом»
29 минут назад
«Маккаби» близок к соглашению с форвардом Тайлером Куком
сегодня, 14:25
«Атланта» продолжает искать возможность обмена Клинта Капелы
3сегодня, 14:12
Главный тренер «Парижа» Тьяго Сплиттер: «Это особенный коллектив»
1сегодня, 13:40
«Олимпиакос» интересуется центровым «Альбы» Тревионом Уильямсом
сегодня, 12:29
Жорди Фернандес: «Если парни, которые надевают майки «Нетс», не будут играть в защите, им не будет места в нашем составе»
5сегодня, 12:00