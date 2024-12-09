«Приказ капитана». Бэм Адебайо заставил Дрю Смита прийти на пресс-конференцию после удачной игры в матче с «Кливлендом»

Дрю Смит борется за свою карьеру после реабилитации.

Защитник «Хит» получил травму крестообразной связки год назад в матче с «Кливлендом ». Команда отчислила игрока в марте ради подписания Патрика Миллса . Летом баскетболист подписал двустороннее соглашение, но мог потерять и эту возможность в процессе тренировочного лагеря.

Смит набирал 4,8 очка и 3,1 подбора за 15,5 минуты в среднем в 9 матчах этого сезона. В победной игре с «Кавальерс» (122:113) на его счету 11 очков, 4 подбора и 2 передачи.

Центровой Бэм Адебайо высоко оценил старательность и энергию одноклубника и заставил его прийти на пресс-конференцию. «Приказ капитана», – заявил игрок.

«Это его специальность. Иногда тяжело точно определить понятие победного баскетбола, он может быть очень разным. Иногда это видно в протоколе, иногда нет», – прокомментировал игру Смита главный тренер Эрик Споэльстра .

«Мы помогаем друг другу подняться, празднуем успехи партнеров. Никто не заставляет меня делать что-то конкретное, мне дают возможность выйти на площадку, быть самим собой и стараться оказать влияние на победу», – рассказал Смит.