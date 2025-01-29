«Майами» попробует освободить платежную ведомость к межсезонью-2026 и побороться за суперзвезд, включая Дончича
«Хит» попробуют заполучить суперзвезду в межсезонье-2026.
Как сообщает The Miami Herald, «Майами» планирует освободить порядка 80 миллионов долларов к лету 2026 года, чтобы сделать предложение топовому свободному агенту.
В межсезонье-2026 на рынок может выйти лидер «Далласа» Лука Дончич, у которого будет возможность воспользоваться опцией игрока.
Клуб из Флориды перед дедлайном, как ожидается, обменяет звездного Джимми Батлера.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Miami Herald
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