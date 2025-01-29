«Майами» попробует освободить платежную ведомость к межсезонью-2026 и побороться за суперзвезд, включая Дончича

«Хит» попробуют заполучить суперзвезду в межсезонье-2026.

Как сообщает The Miami Herald, «Майами » планирует освободить порядка 80 миллионов долларов к лету 2026 года, чтобы сделать предложение топовому свободному агенту.

В межсезонье-2026 на рынок может выйти лидер «Далласа» Лука Дончич , у которого будет возможность воспользоваться опцией игрока.

Клуб из Флориды перед дедлайном, как ожидается, обменяет звездного Джимми Батлера .