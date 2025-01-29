Брайан Уиндхорст: «Не думаю, что переход Джимми Батлера в «Сакраменто» рассматривается как вариант»

«Кингз» не входят в число претендентов на Джимми Батлера.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«На момент записи этого подкаста я не думаю, что переход Джимми Батлера в «Сакраменто » рассматривается как вариант.

У меня есть свои причины для этого. Это может измениться. Этот подкаст записывается за день до публикации. Я думаю, что с представителями Батлера это не обсуждалось. Не то чтобы это имеет важное значение, но я могу просто остановиться на этом», – сказал Уиндхорст.