Брайан Уиндхорст: «Не думаю, что переход Джимми Батлера в «Сакраменто» рассматривается как вариант»
«Кингз» не входят в число претендентов на Джимми Батлера.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«На момент записи этого подкаста я не думаю, что переход Джимми Батлера в «Сакраменто» рассматривается как вариант.
У меня есть свои причины для этого. Это может измениться. Этот подкаст записывается за день до публикации. Я думаю, что с представителями Батлера это не обсуждалось. Не то чтобы это имеет важное значение, но я могу просто остановиться на этом», – сказал Уиндхорст.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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