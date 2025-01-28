Брэдли Бил не заинтересован в переходе в «Буллс» и готов воспользоваться опцией блокировки обмена
Брэдли Бил не заинтересован в переходе в «Чикаго».
Как сообщает обозреватель The Athletic Фред Катц, защитник «Финикса» воспользуется опцией блокировки обмена в случае договоренности между клубами.
В этом сезоне Бил в среднем набирает 17,2 очка, 3,5 подбора и 3,3 передачи в составе «Санз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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