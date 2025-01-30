Майкл Мэлоун о 10-минутных четвертях: «Надеюсь, что мы не превратимся в цирк ради телевизионных рейтингов»

Майкл Мэлоун прокомментировал слова Адама Сильвера.

Комиссионер лиги заявил , что является поклонником 10-минутных четвертей.

«Отдаю должное лиге, которая пытается сохранить вовлеченность наших зрителей. Но надеюсь, что мы не перейдем на 10-минутки. Надеюсь, что мы не введем 4-очковую линию. Что мы не превратимся в цирк, который готов на все ради сохранения телевизионных рейтингов.

Потому что у игры свое величие и история, которые мы должны уважать», – заявил главный тренер «Денвера ».

«Я консервативный, так что мне бы это очень не понравилось», – признался главный тренер «Никс» Том Тибодо .