Майкл Мэлоун о 10-минутных четвертях: «Надеюсь, что мы не превратимся в цирк ради телевизионных рейтингов»
Майкл Мэлоун прокомментировал слова Адама Сильвера.
Комиссионер лиги заявил, что является поклонником 10-минутных четвертей.
«Отдаю должное лиге, которая пытается сохранить вовлеченность наших зрителей. Но надеюсь, что мы не перейдем на 10-минутки. Надеюсь, что мы не введем 4-очковую линию. Что мы не превратимся в цирк, который готов на все ради сохранения телевизионных рейтингов.
Потому что у игры свое величие и история, которые мы должны уважать», – заявил главный тренер «Денвера».
«Я консервативный, так что мне бы это очень не понравилось», – признался главный тренер «Никс» Том Тибодо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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