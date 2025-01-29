«Я поклонник четырех 10-минутных четвертей». Адам Сильвер заявил, что НБА может сократить матчи до 2 часов

Адам Сильвер заявил, что НБА может сократить четверти до 10 минут.

«Поскольку мы все более активно участвуем в мировом баскетболе, НБА — единственная лига, которая играет 48 минут.

Я поклонник четырех 10-минутных четвертей. Я не уверен, сколько еще таких, и, отбросив в сторону то, что это значит для рекордов и тому подобного, я думаю, что двухчасовой формат матча больше соответствует современным телевизионным обычаям», – сказал комиссионер НБА .