Джейлен Джонсон выбыл до конца сезона из-за разрыва суставной губы плеча
Джейлен Джонсон выбыл из строя до конца сезона-2024/25.
Форвард «Атланты» получил разрыв суставной губы левого плечевого сустава и пропустит остаток сезона, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
Джонсон травмировался на прошлой неделе во время матча против «Торонто».
Форвард проводил четвертый сезон в карьере, набирая 18,9 очка, 10,0 подбора, 5,0 передачи, 1,6 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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