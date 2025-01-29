Джейлен Джонсон выбыл до конца сезона из-за разрыва суставной губы плеча

Джейлен Джонсон выбыл из строя до конца сезона-2024/25.

Форвард «Атланты» получил разрыв суставной губы левого плечевого сустава и пропустит остаток сезона, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Джонсон травмировался на прошлой неделе во время матча против «Торонто».

Форвард проводил четвертый сезон в карьере, набирая 18,9 очка, 10,0 подбора, 5,0 передачи, 1,6 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за матч.